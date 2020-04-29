"Почта России" продлила срок хранения посылок до 60 дней

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

«Почта России» из-за коронавируса продлила срок хранения посылок до 60 дней. Это сделано для того, чтобы клиенты смогли забрать свои отправления, говорится в сообщении почтового оператора.

Вместо 30 дней посылки и письменная корреспонденция будут храниться вдвое дольше, однако это правило не действует на судебные и административные отправления, которые необходимо получить по-прежнему в течение недели.

«Почта России» просит клиентов оставаться дома и не посещать отделения без крайней необходимости. В компании напомнили, что на сайте возможен заказ доставки посылок и мелких пакетов на дом. Говорит Москва