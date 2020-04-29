Дикие животные начали чаще выходить к людям в Подмосковье
13:32 29.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Подмосковье дикие животные начали чаще выходить к людям. Как считают зоологи, этому поспособствовало затишье в период режима самоизоляции.
Речь идёт о волках, медведях, лисицах и других хищниках. Они стали выходить за пределы охотничьих зон. «Хищники сейчас активно кормятся, восполняя потерю веса за зиму, и поэтому они представляют повышенную опасность», — говорится в сообщении Минэкологии региона.
Как рассказали «360» специалисты, у медведей плохое зрение и они боятся всего неизвестного. При встрече с хищником жителям рекомендовано незаметно отойти подальше и позвонить в Охотнадзор. Говорит Москва
Новости
- 14:00 29.04.2020
- Количество выздоровевших после коронавируса в Петербурге превысило 700 человек
- 13:20 29.04.2020
- "Почта России" продлила срок хранения посылок до 60 дней
- 13:12 29.04.2020
- Сбербанк запускает маркетплейс СберАвто для покупки и продажи машин
- 13:05 29.04.2020
- Назвать дату окончания пандемии коронавируса в РФ невозможно - Песков
- 13:00 29.04.2020
- Правительство продлевает запрет на въезд иностранцев в РФ
- 12:32 29.04.2020
- Беспроцентные кредиты на выплату зарплат получили почти 6 тыс. предприятий - Решетников
- 12:22 29.04.2020
- На «Дожде» 30 апреля пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
- 12:20 29.04.2020
- Еще 480 пациентов вылечились в Москве после коронавируса
- 12:05 29.04.2020
- Колледжи и техникумы в РФ получат право перенести выпускные экзамены или провести их дистанционно - проект
- 12:00 29.04.2020
- Оператор "Северного потока - 2" намерен завершить проект в конце 2020 - начале 2021 годов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать