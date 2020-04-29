Дикие животные начали чаще выходить к людям в Подмосковье

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Подмосковье дикие животные начали чаще выходить к людям. Как считают зоологи, этому поспособствовало затишье в период режима самоизоляции.

Речь идёт о волках, медведях, лисицах и других хищниках. Они стали выходить за пределы охотничьих зон. «Хищники сейчас активно кормятся, восполняя потерю веса за зиму, и поэтому они представляют повышенную опасность», — говорится в сообщении Минэкологии региона.

Как рассказали «360» специалисты, у медведей плохое зрение и они боятся всего неизвестного. При встрече с хищником жителям рекомендовано незаметно отойти подальше и позвонить в Охотнадзор. Говорит Москва