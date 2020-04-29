Количество выздоровевших после коронавируса в Петербурге превысило 700 человек

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общее число выздоровевших после заражения коронавирусом в Санкт- Петербурге, который входит в тройку регионов России с наибольшим числом инфицированных, составило 708 человек. За последние сутки выздоровело рекордное количество пациентов - 164 человека, сообщили в среду в региональном оперативном штабе.

"Выздоровело 708 человек", - говорится в сообщении. Днем ранее это число составляло 544 человека.