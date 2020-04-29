Сбербанк запускает маркетплейс СберАвто для покупки и продажи машин

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Сбербанк запустил многофункциональное мобильное приложение для поиска, купли и продажи новых и подержанных автомобилей - маркетплейс СберАвто. Приложение позволяет не только покупать и продавать машины физическим и юридическим лицам, но и оформлять автокредиты и страховать автомобили. Теперь все процедуры - от выбора машины до ее доставки — можно осуществить онлайн, не выходя из дома. Доставка автомобиля будет доступна для клиентов сервиса в пределах одного города в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных населенных пунктах.

Кроме того, покупая машину на СберАвто, можно подать заявку на кредит онлайн, оформить весь пакет документов и выбрать оптимальную страховку. Сбербанк обещает обеспечить безопасность сделок, - доступ к приложению получают только проверенные дилеры, а компания обеспечит юридическое сопровождение и защиту сделки. Персональный онлайн-консьерж поможет тем, кто покупает машину, выбрать автомобиль, договориться с дилером и подготовить нужные документы. Для автодилеров так называемый «End-to-End» сервис станет новым каналом продвижения своих услуг, позволяя экономить время на оформлении документации и сопровождении сделки.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис отмечает, что это новый этап развития экосистемы Сбербанка, которая выстраивается вокруг жизненно важных потребностей клиентов. «Автомобиль — неотъемлемый элемент жизни современного человека и должен вызывать приятные чувства, однако сегодня вопросы, связанные с его покупкой и продажей, порой отнимают много времени, сил и нервов, - говорит Хасис. - Компетенции банка в части строительства маркетплейсов в различных отраслях и новейшие IT-разработки, глубокое понимание рынка помогают нам создавать удобные цифровые сервисы на каждый день. Мы уже реализовали очень успешный проект жилой недвижимости ДомКлик, который позволяет найти жилье, получить ипотеку, зарегистрировать квартиру и приобрести весь комплекс сопутствующих услуг. Пришло время для аналогичного сервиса, который кардинально изменит клиентский опыт в сфере покупки и продажи авто».

Пользователи СберАвто смогут входить в мобильное приложение при помощи единой системы авторизации Sberbank ID. Скачать приложение, а также больше узнать о его особенностях и преимуществах, можно на официальном сайте сервиса.