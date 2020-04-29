Сбербанк запускает маркетплейс СберАвто для покупки и продажи машин
13:12 29.04.2020
Сбербанк запустил многофункциональное мобильное приложение для поиска, купли и продажи новых и подержанных автомобилей - маркетплейс СберАвто. Приложение позволяет не только покупать и продавать машины физическим и юридическим лицам, но и оформлять автокредиты и страховать автомобили. Теперь все процедуры - от выбора машины до ее доставки — можно осуществить онлайн, не выходя из дома. Доставка автомобиля будет доступна для клиентов сервиса в пределах одного города в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных населенных пунктах.
Кроме того, покупая машину на СберАвто, можно подать заявку на кредит онлайн, оформить весь пакет документов и выбрать оптимальную страховку. Сбербанк обещает обеспечить безопасность сделок, - доступ к приложению получают только проверенные дилеры, а компания обеспечит юридическое сопровождение и защиту сделки. Персональный онлайн-консьерж поможет тем, кто покупает машину, выбрать автомобиль, договориться с дилером и подготовить нужные документы. Для автодилеров так называемый «End-to-End» сервис станет новым каналом продвижения своих услуг, позволяя экономить время на оформлении документации и сопровождении сделки.
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис отмечает, что это новый этап развития экосистемы Сбербанка, которая выстраивается вокруг жизненно важных потребностей клиентов. «Автомобиль — неотъемлемый элемент жизни современного человека и должен вызывать приятные чувства, однако сегодня вопросы, связанные с его покупкой и продажей, порой отнимают много времени, сил и нервов, - говорит Хасис. - Компетенции банка в части строительства маркетплейсов в различных отраслях и новейшие IT-разработки, глубокое понимание рынка помогают нам создавать удобные цифровые сервисы на каждый день. Мы уже реализовали очень успешный проект жилой недвижимости ДомКлик, который позволяет найти жилье, получить ипотеку, зарегистрировать квартиру и приобрести весь комплекс сопутствующих услуг. Пришло время для аналогичного сервиса, который кардинально изменит клиентский опыт в сфере покупки и продажи авто».
Пользователи СберАвто смогут входить в мобильное приложение при помощи единой системы авторизации Sberbank ID. Скачать приложение, а также больше узнать о его особенностях и преимуществах, можно на официальном сайте сервиса.
Новости
- 14:00 29.04.2020
- Количество выздоровевших после коронавируса в Петербурге превысило 700 человек
- 13:32 29.04.2020
- Дикие животные начали чаще выходить к людям в Подмосковье
- 13:20 29.04.2020
- "Почта России" продлила срок хранения посылок до 60 дней
- 13:05 29.04.2020
- Назвать дату окончания пандемии коронавируса в РФ невозможно - Песков
- 13:00 29.04.2020
- Правительство продлевает запрет на въезд иностранцев в РФ
- 12:32 29.04.2020
- Беспроцентные кредиты на выплату зарплат получили почти 6 тыс. предприятий - Решетников
- 12:22 29.04.2020
- На «Дожде» 30 апреля пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
- 12:20 29.04.2020
- Еще 480 пациентов вылечились в Москве после коронавируса
- 12:05 29.04.2020
- Колледжи и техникумы в РФ получат право перенести выпускные экзамены или провести их дистанционно - проект
- 12:00 29.04.2020
- Оператор "Северного потока - 2" намерен завершить проект в конце 2020 - начале 2021 годов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать