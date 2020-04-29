При бессимптомном течении лечить коронавирусную инфекцию не нужно - Минздрав РФ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Терапия не требуется людям, у которых новая коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, следует из пояснений Минздрава РФ, опубликованных в среду на сайте стопкоронавирус.рф.

"Если коронавирус протекает бессимптомно, то терапия не требуется. При этом нужно обязательно самоизолироваться и соблюдать карантинные меры", - говорится в сообщении.