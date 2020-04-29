0
0
159
НОВОСТИ

При бессимптомном течении лечить коронавирусную инфекцию не нужно - Минздрав РФ

14:12 29.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Терапия не требуется людям, у которых новая коронавирусная инфекция протекает бессимптомно, следует из пояснений Минздрава РФ, опубликованных в среду на сайте стопкоронавирус.рф.

"Если коронавирус протекает бессимптомно, то терапия не требуется. При этом нужно обязательно самоизолироваться и соблюдать карантинные меры", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 29.04.2020
Андрея Кураева запретили в священнослужении
0
61
15:00 29.04.2020
Путин отметил беспрецедентную ситуацию на рынке нефти
0
88
14:32 29.04.2020
Меры РФ против коронавируса нарушают права человека - Amnesty International
0
146
14:00 29.04.2020
Количество выздоровевших после коронавируса в Петербурге превысило 700 человек
0
165
13:32 29.04.2020
Дикие животные начали чаще выходить к людям в Подмосковье
0
224
13:20 29.04.2020
"Почта России" продлила срок хранения посылок до 60 дней
0
192
13:12 29.04.2020
Сбербанк запускает маркетплейс СберАвто для покупки и продажи машин
0
210
13:05 29.04.2020
Назвать дату окончания пандемии коронавируса в РФ невозможно - Песков
0
220
13:00 29.04.2020
Правительство продлевает запрет на въезд иностранцев в РФ
0
248
12:32 29.04.2020
Беспроцентные кредиты на выплату зарплат получили почти 6 тыс. предприятий - Решетников
0
241

Возврат к списку