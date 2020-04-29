Меры РФ против коронавируса нарушают права человека - Amnesty International

14:32 Источник: Эхо Москвы

Правозащитная организация Amnesty International считает, что меры России против коронавируса нарушают права человека. Это следует из доклада, который посвящен ситуации в борьбе с болезнью.

В числе репрессивных мер, применяющихся в России, правозащитники назвали случаи преследования журналистов и пользователей соцсетей, которые критикуют действия по борьбе с коронавирусом. В Amnesty International убеждены, что нарушения прав были допущены, к примеру, в отношении «Новой газеты». В организации отметили, что издание заставили удалить статью, которая критикует политику властей Чечни по борьбе с коронавирусом, а глава республики Рамзан Кадыров угрожал журналистке газеты Елене Милашиной. Также правозащитники указали на слова Кадырова, который в конце марта считал, что нарушителей карантина с подозрением на коронавирус, по его словам, «следовало бы убивать». В докладе также сказано о преследованиях главы медицинского профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, сообщившей о нехватке медицинских масок в больницах. В Amnesty International считают недопустимым и введение в России уголовного наказания за ложную информацию о коронавирусе.

Помимо России в Amnesty International считают, что права людей из-за ограничений по коронавирусу нарушаются также в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Украине и ряде других стран ближнего зарубежья. Эхо Москвы