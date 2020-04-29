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НОВОСТИ

Путин отметил беспрецедентную ситуацию на рынке нефти

15:00 29.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблемы глобальной энергетики носят системный характер, но таких масштабных колебаний конъюнктуры, как сейчас, еще не было. Такое мнение высказал в среду президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

Он отметил, что в последние месяцы и российская, и глобальная энергетика столкнулись с серьезными потрясениями. "Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы", - сказал Путин, добавив, что ситуация с коронавирусом самым негативным образом сказалась на мировой экономике и на спросе на энергоресурсы.

"Глобальный энергетический рынок не в первые сталкивается с резкими, драматичными колебаниями конъюнктуры. Правда, такого, [как сейчас], еще не было, это правда. Видел некоторые ваши публичные заявления и согласен: такого еще не было", - обратился Путин к участникам заседания, подчеркнув, что для сглаживания этих тенденций нужны совместные усилия, в том числе в рамках ОПЕК +.

Россия продолжит искать решения для балансировки энергорынка вместе с иностранными партнерами, сообщил также президент.

По его словам, чтобы сгладить влияние негативных тенденций на энергорынках на состояние экономики, "необходимы совместные усилия, в том числе такие, как недавнее соглашение ОПЕК+". "Мы будем и дальше выстраивать эффективное сотрудничество с зарубежными партнерами, достигать договоренностей по балансировке энергорынка, искать решения, которые позволят предприятиям реализовывать долгосрочные планы, инвестировать в развитие и создавать новые рабочие места", - заявил Путин.

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комментарии(2)

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Активистка 15:14 29.04.2020

Карантин, самоизоляция и все запреты на массовые сборища, пикники, гуляния и так далее должны быть обязательно продлены в россии до конца мая иначе все выглядит пустозвонством и профанацией; все без исключения российские народы единогласно и безоговорочно поддерживают все решения Путина по коронавирусу; чтобы справиться с эпидемией коронавируса срочно нужно пройти плебисцит и всем россиянам дружно одобрить и утвердить Путинские поправки в конституцию, тогда уйдет коронавирус из россии, тут же на

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Активистка 15:15 29.04.2020

тут же начнут подниматься цены на российские нефть и газ, сразу же отменятся все санкции против Путинской россии, потекут в Путинскую россию бурные полноводные реки зарубежных инвестиций и кредитов, моментально очухается российская экономика, всплывут с гнилого застойного дна полопавшиеся московские банки-биржи-брокеры, жучки-спекулянтишки и прочие паразиты, взметнется ввысь российский рубль и поголовно все русские станут триллардерами, миллиардерами, миллионерами!

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