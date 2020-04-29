Путин отметил беспрецедентную ситуацию на рынке нефти

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблемы глобальной энергетики носят системный характер, но таких масштабных колебаний конъюнктуры, как сейчас, еще не было. Такое мнение высказал в среду президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

Он отметил, что в последние месяцы и российская, и глобальная энергетика столкнулись с серьезными потрясениями. "Эти проблемы носят системный характер и выходят далеко за национальные границы", - сказал Путин, добавив, что ситуация с коронавирусом самым негативным образом сказалась на мировой экономике и на спросе на энергоресурсы.

"Глобальный энергетический рынок не в первые сталкивается с резкими, драматичными колебаниями конъюнктуры. Правда, такого, [как сейчас], еще не было, это правда. Видел некоторые ваши публичные заявления и согласен: такого еще не было", - обратился Путин к участникам заседания, подчеркнув, что для сглаживания этих тенденций нужны совместные усилия, в том числе в рамках ОПЕК +.

Россия продолжит искать решения для балансировки энергорынка вместе с иностранными партнерами, сообщил также президент.

По его словам, чтобы сгладить влияние негативных тенденций на энергорынках на состояние экономики, "необходимы совместные усилия, в том числе такие, как недавнее соглашение ОПЕК+". "Мы будем и дальше выстраивать эффективное сотрудничество с зарубежными партнерами, достигать договоренностей по балансировке энергорынка, искать решения, которые позволят предприятиям реализовывать долгосрочные планы, инвестировать в развитие и создавать новые рабочие места", - заявил Путин.