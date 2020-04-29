СК начал проверку из-за публикаций о наличии двойного гражданства у сенатора Мизулиной

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ начал проверку в связи с публикациями о наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По факту появления данных негативных публикаций проводится проверка", - сказал собеседник агентства. ТАСС не располагает официальными комментариями.