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В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

16:00 29.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено. Депутаты нижней палаты парламента республики одобрили соответствующие поправки в среду, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Поправки к закону "О государственной регистрации актов гражданского состояния" предполагает, что "использование в фамилиях окончаний - ов, - ова, - ев, - ева и в отчествах - овна, - евна, - ович, - евич полностью будет запрещено", говорится в сообщении. Отмечается, что основной целью законопроекта является присвоение имен детям в соответствии со списком национальных таджикских имен.

Этот законопроект представил депутатам министр юстиции Таджикистана Музаффар Ашуриен, отметив, что лица, имеющие свидетельства о рождении с русифицированными окончаниями в фамилиях и отчествах, могут получать паспорта с этими же именами. Он подчеркнул, что традиционные таджикские окончания, такие как -зод, -зода, -он, -ён, -духт, -пур и -фар будут присваиваться при получении документа о рождении после вступления закона в силу. По словам министра, в законе предусмотрено исключение "для представителей национальных меньшинств, проживающих на территории республики".

Закон вступит в силу после принятия верхней палатой парламента Таджикистана (Маджлиси Милли) и подписания президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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