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НОВОСТИ

Андрея Кураева запретили в священнослужении

15:12 29.04.2020 Источник: НГ-Online

Протодиакон Андрей Кураев указом патриарха Московского и всея Руси Кирилла 29 апреля запрещен в священнослужении. 

«В связи с публичным оскорблением Вами памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора города Москвы протоиерея Александра Агейкина, невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины, что характеризует это деяние не только как безнравственное, но и как особенно циничное, что вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян Русской православной церкви, а также учитывая Ваши предыдущие деяния, относительно которых поступали жалобы на мое имя, Вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом по рассмотрении упомянутых деяний», сообщает сайт Московской городской епархии. 

Александр Агейкин — настоятель Богоявленского кафедрального собора скончался от осложнений коронавирусной инфекции 21 апреля. В этот же день, в блоге Андрея Кураева в «Живом Журнале» появилась следующая запись: «Первая смерть среди московских клириков. В больнице в Лапино умер протоиерей Александр Агейкин, настоятель Елоховского кафедрального собора. В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса». Сразу после этого поста в интернете появилась петиция, адресованная Патриархии РПЦ с просьбой рассмотреть вопрос об извержении Кураева из сана. Документ подписали 123 человека.

Милена Фаустова

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