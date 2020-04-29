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Андрей Кураев прокомментировал запрет в священнослужении

16:12 29.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Андрей Кураев ответил на запрет патриарха проводить богослужения. Такое решение глава РПЦ принял после оскорбления памяти протоиерея Александра Агейкина.

Об этом сообщается на сайте Московской патриархии.

Протодиакон Андрей Кураев в комментарии радиостанции «Говорит Москва» заявил, что знает об этом решении, но оно его не беспокоит.

«Да, уже узнал. Сейчас карантин всё равно, суды работать не могут. Я сейчас везу замечательного плюшевого медвежонка своим внучкам и это для меня гораздо более актуальнее и важнее».

У скончавшегося настоятеля Елоховского кафедрального собора Александра Агейкина перед смертью диагностировали коронавирус. «В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса», – написал о нём Андрей Кураев в LiveJournal.

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