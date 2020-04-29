Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у Saudi Aramco
16:32 29.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия закупила первую партию нефти 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
"Белоруссия закупила первую партию нефти объемом 80 тыс. тонн у нефтяной компании Saudi Aramco, танкер ждут в Клайпеде 11 мая", - сказал он.
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