Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у Saudi Aramco

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия закупила первую партию нефти 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Белоруссия закупила первую партию нефти объемом 80 тыс. тонн у нефтяной компании Saudi Aramco, танкер ждут в Клайпеде 11 мая", - сказал он.