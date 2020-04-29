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НОВОСТИ

Сбербанк РФ реструктурировал кредиты 12% заемщиков-представителей малого и среднего бизнеса

16:30 29.04.2020

Сбербанк реструктурировал кредиты для 12,3% от общего числа клиентов-заемщиков в сегменте малого и среднего бизнеса, заявил вице-президент Сбербанка Станислав Карташов. Всего заявку на реструктуризацию кредита подали 38,8 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, из них 27,4 тыс. приходятся на заемщиков из наиболее пострадавших отраслей. По 24 тыс. заемщиков реструктуризация уже проведена, сообщил вице-президент Сбербанка.
Больше всего заемщиков, подавших заявку на реструктуризацию, работают в сфере организации выставок и конференций – 50%. Также высока доля запрашивающих реструктуризацию среди работающих в сфере дополнительного образования – 37,8%. В сфере культуры, организации досуга и развлечений этот показатель составил 35,8%, в сфере турагентств – 35%, подсчитал Станислав Карташов.

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