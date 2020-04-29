Сбербанк РФ реструктурировал кредиты 12% заемщиков-представителей малого и среднего бизнеса
16:30 29.04.2020
Больше всего заемщиков, подавших заявку на реструктуризацию, работают в сфере организации выставок и конференций – 50%. Также высока доля запрашивающих реструктуризацию среди работающих в сфере дополнительного образования – 37,8%. В сфере культуры, организации досуга и развлечений этот показатель составил 35,8%, в сфере турагентств – 35%, подсчитал Станислав Карташов.
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