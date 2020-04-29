Россия заняла 49 место из 189 по готовности стран к пандемии в списке ООН

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия, Швейцария, Ирландия, Германия и специальный административный район Китая Гонконг возглавили список наиболее подготовленных к пандемии коронавируса стран, Россия заняла в нем 49 место из 189. Такие данные содержатся в опубликованном в среду докладе Программы развития ООН.

Последнее место в списке занимает Нигер, перед ним идут Центрально-Африканская Республика, Чад, Южный Судан и Бурунди. Россия в рейтинге опережает Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Украину и Грузию.

Что касается стран, где, по данным ООН, зафиксировано наибольшее число заражений, то США занимают 16 место, Италия - 29, Испания - 25, а Франция - 27. Китай оказался на 85 строке, а Иран - на 65.

"Показатели, по которым составлялся рейтинг, включают уровень развития, состояние системы здравоохранения, доступ к интернету. Эти критерии демонстрируют, насколько хорошо страна сможет справиться с многочисленными проблемами, возникающими при кризисе, подобном COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)", - отметили в ООН. Так, в наиболее развитых странах на 10 тыс. человек приходится в среднем по 55 больничных мест, 30 врачей, 81 медсестра, а в наименее развитых - 7 больничных мест, 2,5 врача и 6 медсестер.

Также, как отмечают в организации, у 85,5% населения, т.е. у 6,5 млрд человек в мире, до сих пор нет доступа к интернету, что мешает им работать и учиться во время карантина.