Минкультуры продумает меры поддержки зоопарков и цирков

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минкультуры поручено продумать меры поддержки для зоопарков и цирков. Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал к выполнению поручения подключиться региональным властям.

Глава кабмина напомнил, что многие зоопарки и океанариумы, в том числе частные, оказались на грани выживания и не имеют средств на содержание животных. Мишустин добавил, организации, где содержатся животные, включены в перечень пострадавших отраслей, которым будет оказана поддержка на федеральном уровне.

Ранее владельцы зверинцев по всей стране стали обращаться к жителям за помощью, так как потеряли доходы в отсутствие посетителей. Говорит Москва