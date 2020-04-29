Минкультуры продумает меры поддержки зоопарков и цирков
17:12 29.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Минкультуры поручено продумать меры поддержки для зоопарков и цирков. Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал к выполнению поручения подключиться региональным властям.
Глава кабмина напомнил, что многие зоопарки и океанариумы, в том числе частные, оказались на грани выживания и не имеют средств на содержание животных. Мишустин добавил, организации, где содержатся животные, включены в перечень пострадавших отраслей, которым будет оказана поддержка на федеральном уровне.
Ранее владельцы зверинцев по всей стране стали обращаться к жителям за помощью, так как потеряли доходы в отсутствие посетителей. Говорит Москва
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