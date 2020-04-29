"Сбербанк Вместе" запускает серию благотворительных акций на платформе Okko

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Сервис «Сбербанк Вместе» запускает серию благотворительных инициатив в рамках онлайн-концертов на платформе мультимедийного сервиса Okko. Откроет ряд онлайн-мероприятий выступление Дмитрия Маликова в проекте Okko «Шоу ON!», которое состоится 2 мая в 17.00. В ходе концерта будет идти сбор средств для благотворительного фонда Дмитрия Маликова «Проникая в сердце», занимающегося помощью детям с нарушениями слуха. При помощи специальной программы «Услышать мир» фонд дарит каждому ребенку с нарушениями слуха возможность включиться в систему инклюзивного образования и учиться в обычной школе. Инициатива приурочена к международной акции #ЩедрыйВторникСейчас, которая пройдет во всем мире 5 мая. Ее организаторы намерены вдохновить граждан, бизнес и благотворителей на поддержку критически важных инициатив и некоммерческих организаций. Сделать пожертвование можно через платформу «Сбербанк Вместе», выбрав проект «Услышать мир». Сбор средств будет осуществляться до 31 мая.

«На сервисе адресной благотворительности «Сбербанк Вместе» мы собираем проверенные истории людей и проектов, которым необходима помощь, - отмечает директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова. - Через платформу «Сбербанк Вместе» для фонда «Проникая в сердце» уже удалось собрать пожертвования на слуховые аппараты для восьми детей. И мы считаем важным продолжить сбор, ведь еще много ребят нуждаются в помощи. Нам бы хотелось, чтобы предстоящий концерт принес зрителям удовольствие, а также дал возможность каждому сделать доброе дело».

Сервис адресной благотворительности «Сбербанк Вместе» позволяет помогать всем, кому нужна поддержка. Основная задача проекта — сделать благотворительность простой и востребованной, выстраивая отношения между людьми и некоммерческими организациями.