Назван размер зарплаты российского космонавта

18:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Российские космонавты получают до 200 тысяч рублей в месяц. Кандидаты, которые только зачислены в отряд, имеют оклад до 100 тысяч рублей.

Об этом рассказал во время онлайн-лекториума российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков. По его словам, в зависимости от стажа, опыта полётов, должности и учёных степеней космонавты могут получить в месяц от 100 до 200 тысяч рублей.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалёв сообщил, что размер зарплаты российского космонавта существенно выше среднего заработка по стране. Говорит Москва