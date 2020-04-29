Рособрнадзор назначил резервный день для итогового сочинения
18:00 29.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Рособрнадзор назначил 25 мая резервным днём для итогового сочинения. Ранее этот экзамен для выпускников одиннадцатых классов планировали провести 6-го числа.
Решение принято в связи с продлением режима нерабочих дней до 11 мая, сообщила пресс-служба ведомства. Там уточнили, что если эпидемиологическая ситуация в отдельных регионах не позволит провести итоговое сочинение в новый срок, то Рособрнадзор определит для конкретных субъектов другие даты. Говорит Москва
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