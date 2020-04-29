Президента Австрии экстренно эвакуировали из дворца Хофбург из-за сообщения о бомбе

17:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен находится в безопасности после эвакуации президентской канцелярии из-за сообщения о заложенной бомбе во дворце Хофбург. Об этом сообщило в среду Австрийское агентство печати.

Полиция оцепила территорию дворца, а также обезопасила ведомство федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца. На месте работают усиленные наряды оперативных служб города, которые вместе с кинологами обыскивают комплекс правительственных зданий.

Как сообщается, угроза была направлена против канцелярии президента.