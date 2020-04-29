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НОВОСТИ

В Москве начали применять искусственный интеллект при диагностике COVID-19

18:39 29.04.2020

В Московском референс-центр лучевой диагностики запускают систему «компьютерного зрения» на основе технологии искусственного интеллекта, которая позволит распознавать признаки коронавируса на КТ-снимках легких. «Сегодня мы запускаем еще один важнейший сервис на базе этого центра, - заявил мэр Сергей Собянин. - Это «компьютерное зрение» с помощью технологии искусственного интеллекта. Запускается экспертное заключение по снимкам КТ на коронавирус».

По мнению Собянина, работа центра уже дает колоссальные результаты. «Для примера: сегодня ПЦР-лабораториями выявлено 2 220 заболеваний COVID, и параллельно 2500 пневмоний с подозрением на COVID выявлено за счет работы поликлиник, компьютерных технологий единого радиологического центра. И исходя из того, какие результаты обнаружены при КТ-исследовании, идет и маршрутизация пациентов», - отметил мэр.

Директор Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Сергей Морозов заявил, что к сервису подключено уже 12 компаний. «Сейчас все врачи во всех поликлиниках имеют доступ к этому сервису. Мы посчитали предварительную точность этих алгоритмов. Она составляет более 90%», - рассказал Морозов, по словам которого обработка данных занимает не больше пяти минут, с учетом сопутствующий действий - около 30 минут.

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