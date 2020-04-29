В Москве начали применять искусственный интеллект при диагностике COVID-19
18:39 29.04.2020
В Московском референс-центр лучевой диагностики запускают систему «компьютерного зрения» на основе технологии искусственного интеллекта, которая позволит распознавать признаки коронавируса на КТ-снимках легких. «Сегодня мы запускаем еще один важнейший сервис на базе этого центра, - заявил мэр Сергей Собянин. - Это «компьютерное зрение» с помощью технологии искусственного интеллекта. Запускается экспертное заключение по снимкам КТ на коронавирус».
По мнению Собянина, работа центра уже дает колоссальные результаты. «Для примера: сегодня ПЦР-лабораториями выявлено 2 220 заболеваний COVID, и параллельно 2500 пневмоний с подозрением на COVID выявлено за счет работы поликлиник, компьютерных технологий единого радиологического центра. И исходя из того, какие результаты обнаружены при КТ-исследовании, идет и маршрутизация пациентов», - отметил мэр.
Директор Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Сергей Морозов заявил, что к сервису подключено уже 12 компаний. «Сейчас все врачи во всех поликлиниках имеют доступ к этому сервису. Мы посчитали предварительную точность этих алгоритмов. Она составляет более 90%», - рассказал Морозов, по словам которого обработка данных занимает не больше пяти минут, с учетом сопутствующий действий - около 30 минут.
НОВОСТИ
- 20:00 29.04.2020
- Вашингтон прорабатывает вопрос возобновления работы посольства США в Венесуэле - Помпео
- 19:20 29.04.2020
- Прага должна осознавать всю серьезность последствий очередной грубой провокации - Захарова
- 19:00 29.04.2020
- Автомобили «ГАЗель NEXT» начали оснащаться подушками безопасности
- 18:45 29.04.2020
- Собянин ограничил проведение шумных работ в жилых домах до 11 мая
- 18:42 29.04.2020
- Волгоградские археологи проверят сохранность курганных могильников
- 18:40 29.04.2020
- Назван размер зарплаты российского космонавта
- 18:00 29.04.2020
- Рособрнадзор назначил резервный день для итогового сочинения
- 17:33 29.04.2020
- Президента Австрии экстренно эвакуировали из дворца Хофбург из-за сообщения о бомбе
- 17:12 29.04.2020
- Минкультуры продумает меры поддержки зоопарков и цирков
- 17:00 29.04.2020
- Россия заняла 49 место из 189 по готовности стран к пандемии в списке ООН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать