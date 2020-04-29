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НОВОСТИ

Собянин ограничил проведение шумных работ в жилых домах до 11 мая

18:45 29.04.2020

В период самоизоляции граждане смогут проводить в своих квартирах ремонтные работы, сопровождающиеся шумом, только в будние дни с 9.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00 часов. Исключение может быть сделано только для проведения неотложных ремонтных работ при происшествиях или угрозе создания аварийной ситуации. Как отмечал мэр Сергей Собянин, подписав соответствующий указ, эти требования распространяются и на недавно построенные дома, «где проблема соблюдения тишины и покоя сегодня стоит особенно остро».

Ранее шумные ремонтные работы в жилых домах можно было проводить с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00 часов, за исключением воскресенья и праздничных дней.

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