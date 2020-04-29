Автомобили «ГАЗель NEXT» начали оснащаться подушками безопасности
19:00 29.04.2020
Горьковский автозавод начал оснащать автомобили «ГАЗель NEXT» фронтальными подушками безопасности. Внедрение новой системы пассивной безопасности начинается с отдельных модификаций техники и постепенно будет распространено на весь модельный ряд легких коммерческих автомобилей семейства NEXT. Подушка безопасности водителя войдет в базовую комплектацию автомобиля. Также в настоящее время завершается подготовка к установке подушки безопасности для двух пассажиров переднего ряда, которая вскоре станет доступна в качестве опции.
Система пассивной безопасности включает в себя фронтальную подушку безопасности водителя, новые ремни безопасности с преднатяжителями, измененную конструкцию рулевого управления и приборной панели, многофункциональное токопередающее устройство, блок управления системой безопасности и ряд других элементов. При получении сигнала о столкновении автомобиля с другим объектом система обеспечивает преднатяжение ремней безопасности, раскрытие подушки безопасности и отключение подачи топлива в двигатель для того, чтобы избежать возгорания.
Внедрению системы предшествовал длительный период проектирования и проведения нескольких циклов испытаний автомобилей, которые включали в себя удары о препятствия на разных скоростях, отработку защиты от ложного срабатывания, тесты в условиях особо высоких и особо низких температур. Система разрабатывалась на основе Правила ЕЭК ООН № 94, регулирующих требования к транспортным средствам в отношении защиты водителя и пассажиров в случае лобового столкновения.
Новые элементы пассивной безопасности дополнят мощную систему защиты водителя и пассажиров, которая была заложена в семейство NEXT уже на этапе конструирования. Важными элементами этой системы являются повышенная жесткость кузова, программируемые зоны деформации с функцией поглощения энергии фронтального удара, телескопический механизм складывания рулевой колонки. Мощная двухрычажная независимая передняя подвеска, интегрированная в единый модуль с рулевым управлением, обеспечивает высокий уровень устойчивости и управляемости при движении на высоких скоростях даже по неровной дороге.
Автомобили ГАЗ отвечают всем обязательным требованиям Правил ООН и ЕС, а также регламентам Таможенного союза, предъявляемым к транспортным средствам. При разработке каждой модели проводится около 60 различных видов обязательных сертификационных испытаний на подтверждение соответствия нормам пассивной и активной безопасности, экологическим и общим требованиям безопасности. Испытания проводятся как в России, в сотрудничестве с ФГУП НАМИ, так и совместно с ведущими европейскими инжиниринговыми компаниями.
Андрей Гусейнов
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