Прага должна осознавать всю серьезность последствий очередной грубой провокации - Захарова
19:20 29.04.2020 Источник: Интерфакс
Провокация с якобы планировавшимся Россией отравлением чешских политиков будет иметь последствия для отношений Москвы и Праги, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это не просто фантазии, это уже болезненные фантазии, здесь критиковать или описывать или давать им какую-либо иную характеристику просто невозможно. Это граничащая с каким-то болезненным бредом очередная провокация, грубая провокация со стороны тех сил в Чехии, которые хотят любой ценой нанести урон российско-чешским отношениям и, как мы понимаем, готовы ради этого на все", - сказала она в ходе брифинга.
"Мы исходим из того, что в Праге должны в полной мере осознавать всю серьезность последствий использования таких методов и манипуляций", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Как сообщили ранее чешские СМИ, некоторое время назад в аэропорт имени Вацлава Гавела прибыл сотрудник российских спецслужб, намеревающийся отравить чиновников из администрации Праги.
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