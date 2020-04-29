Вашингтон прорабатывает вопрос возобновления работы посольства США в Венесуэле - Помпео

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Соединенных Штатов прорабатывают вопрос о возобновлении работы американского посольства в Каракасе. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в среду на брифинге в Госдепартаменте.

"Я рад сообщить, что в Венесуэле многосторонние усилия по восстановлению демократии продолжают набирать обороты. Я попросил свою команду обновить наши планы по возобновлению работы посольства США в Каракасе. <...> Как только [президент Венесуэлы Николас] Мадуро уйдет в сторону, я уверен, мы вновь поднимем этот флаг [над посольством] в Каракасе", - сказал госсекретарь США.