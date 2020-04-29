В России умирает каждый второй пациент с коронавирусом, попавший на ИВЛ
20:40 29.04.2020 Источник: Интерфакс
Больше половины пациентов с тяжелым течением коронавируса, попавших на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в России, умирают, сообщил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
"Чуть больше 50%", - сказал Авдеев, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в среду.
Он напомнил, что в США умирают 88% пациентов с коронавирусом на ИВЛ.
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