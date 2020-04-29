0
0
107
НОВОСТИ

В России умирает каждый второй пациент с коронавирусом, попавший на ИВЛ

20:40 29.04.2020 Источник: Интерфакс

Больше половины пациентов с тяжелым течением коронавируса, попавших на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в России, умирают, сообщил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"Чуть больше 50%", - сказал Авдеев, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в среду.

Он напомнил, что в США умирают 88% пациентов с коронавирусом на ИВЛ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

21:20 29.04.2020
В мире около 1,6 млрд человек могут лишиться средств к существованию из-за продления изоляции - МОТ
0
53
20:00 29.04.2020
Вашингтон прорабатывает вопрос возобновления работы посольства США в Венесуэле - Помпео
0
162
19:20 29.04.2020
Прага должна осознавать всю серьезность последствий очередной грубой провокации - Захарова
0
231
19:00 29.04.2020
Автомобили «ГАЗель NEXT» начали оснащаться подушками безопасности
0
202
18:45 29.04.2020
Собянин ограничил проведение шумных работ в жилых домах до 11 мая
0
218
18:42 29.04.2020
Волгоградские археологи проверят сохранность курганных могильников
0
220
18:40 29.04.2020
Назван размер зарплаты российского космонавта
0
265
18:39 29.04.2020
В Москве начали применять искусственный интеллект при диагностике COVID-19
0
224
18:00 29.04.2020
Рособрнадзор назначил резервный день для итогового сочинения
0
244
17:33 29.04.2020
Президента Австрии экстренно эвакуировали из дворца Хофбург из-за сообщения о бомбе
0
304

Возврат к списку