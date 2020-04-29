В России умирает каждый второй пациент с коронавирусом, попавший на ИВЛ

20:40 Источник: Интерфакс

Больше половины пациентов с тяжелым течением коронавируса, попавших на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в России, умирают, сообщил главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

"Чуть больше 50%", - сказал Авдеев, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции в среду.

Он напомнил, что в США умирают 88% пациентов с коронавирусом на ИВЛ.