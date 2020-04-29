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В мире около 1,6 млрд человек могут лишиться средств к существованию из-за продления изоляции - МОТ

21:20 29.04.2020 Источник: Интерфакс

Эксперты Международной организацию труда (МОТ) прогнозируют ухудшение ситуации с безработицей в мире из-за продления странами ограничительных мер против коронавируса, говорится в докладе МОТ, распространенном в среду.

Так, по оценкам экспертов МОТ, около 1,6 млрд человек потеряют средства к существованию, а порядка 305 млн человек - лишатся работы, если власти в разных странах будут продлевать изоляцию.

Согласно предыдущим оценкам экспертов, рабочее время во втором квартале 2020 года могло сократиться на 6,7% из-за коронавируса, однако теперь из-за продления действия мер, цифры хуже, сейчас речь идет о сокращении на 10,5%. Это означает, что около 305 млн человек в мире могут лишиться работы на полную ставку (48 часов в неделю).

Кроме того, эксперты полагают, что потерять средства к существованию могут порядка 1,6 млрд человек, занятых в неформальных секторах экономики, то есть, почти половина всей рабочей силы в мире.

Первый месяц кризиса привел к потере такими работниками во всем мире в среднем 60% доходов, в Африке - 81%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 21,6%, в Европе и Центральной Азии 70%. По мнению экспертом МОТ, без альтернативных источников дохода эти люди и их семьи не смогут выжить.

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