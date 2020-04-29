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О возможном ослаблении ограничений в РФ через 2 недели заявили в ВОЗ

22:00 29.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В ВОЗ заявили о возможном ослаблении ограничений в РФ через 2 недели. На такой шаг можно будет пойти при сокращении числа заражённых, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. По её словам, в последние 10 дней наблюдается снижение темпа роста.

«За этим нужно очень осторожно следить в следующие две недели, и тогда, надеемся, мы сможем перейти в фазу, когда можно будет постепенно ослаблять ограничивающие меры», — сказала представитель ВОЗ.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972.  Говорит Москва

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