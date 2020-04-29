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Вертолет НАТО упал в море возле греческого острова

22:40 29.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Вертолет НАТО упал в море возле греческого острова Кефалония. Как передает греческий телеканал ЭРТ, обломки воздушного судна обнаружены, на борту воздушного судна находились шесть человек. Сейчас их судьба остается неизвестной. В район бедствия направлены итальянский фрегат и другие корабли альянса. Вертолет взлетел с канадского фрегата, который участвует в постоянной натовской группировке.  Эхо Москвы

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