Данные о заразившихся коронавирусом на утро 30 апреля
09:00 30.04.2020 Источник: Lenta.ru
Число зараженных коронавирусом в мире на утро 30 апреля составляет 3 193 961. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
Таким образом, прирост числа заболевших за сутки составил 77,2 тысячи человек. С начала пандемии число умерших выросло до 227 644. Еще свыше 972 тысяч пациентов выздоровели.
Наиболее пострадавшими от коронавируса стран остаются США — там число зараженных превысило 1 миллион человек (1,03 миллиона). Также в пятерке оказались Испания (236,8 тысячи), Италия (203,5 тысячи), Франция (166 тысяч) и Великобритания (166,4 тысячи). Германия вышла из топ-5 по случаям инфицирования (161,5 тысячи). Lenta.Ru
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