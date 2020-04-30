В Екатеринбурге ликвидированы трое боевиков
09:05 30.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Режим контртеррористической операции (КТО) снят в Чкаловском районе Екатеринбурга и пригородном Арамильском городском округе после ликвидации трех боевиков, готовивших теракт. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой УФСБ по Свердловской области.
"С 05:15 (03:15 мск) 30 апреля 2020 года на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области правовой режим контртеррористической операции отменен. Контртеррористическая операция в Екатеринбурге Свердловской области завершена. При оказании сопротивления преступники получили ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
В тексте указано, что специальные меры и временные ограничения, введенные в период проведения КТО, снимаются.
Режим КТО был введен в ночь с 29 на 30 апреля. Национальный антитеррористический комитет сообщал, что ликвидированы трое боевиков, на месте проведения операции обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.
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