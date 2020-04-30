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Цена нефти марки Brent прибавила 10%, торгуется на уровне $26,66 за баррель

09:20 30.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 10%, до 26,66 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 6:59 мск.

К 07:04 мск цена сорта Brent немного замедлила рост и торговалась на отметке $26,5 за баррель, что на 9,4% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

По состоянию на 07:10 мск Brent торгуется на уровне $26,44 за баррель (+9,1%), цена нефти WTI растет на 15%, до $17,32 за баррель.

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