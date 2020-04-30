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НОВОСТИ

Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий

09:32 30.04.2020 Источник: Газета.Ru

Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара заявила о прекращении боевых действий на территории страны, передает телеканал »Аль-Хадас», в эфире которого данное заявление сделал представитель ЛНА.

Ранее фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о переходе власти в Ливии к армии в соответствии с решением граждан страны.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.  Газета.Ru

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