Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий

09:32 Источник: Газета.Ru

Ливийская национальная армия (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара заявила о прекращении боевых действий на территории страны, передает телеканал »Аль-Хадас», в эфире которого данное заявление сделал представитель ЛНА.

Ранее фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о переходе власти в Ливии к армии в соответствии с решением граждан страны.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. Газета.Ru