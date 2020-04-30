Пивовары смогут производить антисептики в некоммерческих целях - замглавы Минфина РФ

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин России подготовил проект постановления, временно разрешающий пивоварам производить в некоммерческих целях определенный объем спиртосодержащих антисептиков. Для получения такого разрешения им не нужно будет уплачивать госпошлину, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

Таким образом, Минфин поддержал предложение производителей пива о выпуске ими гелевых антисептиков в некоммерческих целях.

"Минфин России действительно поддержал предложение о выпуске производителями пива гелевых антисептиков в некоммерческих целях... Мы подготовили проект постановления правительства РФ, которым производителям пива, оборудование которых оснащено автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции, предоставляется временное разрешение производить в некоммерческих целях определенный объем спиртосодержащих дезинфицирующих средств. Для получения такого разрешения им не придется уплачивать госпошлину", - сказал Сазанов.