Пивовары смогут производить антисептики в некоммерческих целях - замглавы Минфина РФ
10:00 30.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минфин России подготовил проект постановления, временно разрешающий пивоварам производить в некоммерческих целях определенный объем спиртосодержащих антисептиков. Для получения такого разрешения им не нужно будет уплачивать госпошлину, сообщил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
Таким образом, Минфин поддержал предложение производителей пива о выпуске ими гелевых антисептиков в некоммерческих целях.
"Минфин России действительно поддержал предложение о выпуске производителями пива гелевых антисептиков в некоммерческих целях... Мы подготовили проект постановления правительства РФ, которым производителям пива, оборудование которых оснащено автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции, предоставляется временное разрешение производить в некоммерческих целях определенный объем спиртосодержащих дезинфицирующих средств. Для получения такого разрешения им не придется уплачивать госпошлину", - сказал Сазанов.
НОВОСТИ
- 11:20 30.04.2020
- В РФ выросло число осужденных за крупные взятки
- 11:05 30.04.2020
- Ученики школ, вернувшиеся из других регионов, смогут сдать ЕГЭ по месту пребывания
- 11:00 30.04.2020
- Число заразившихся коронавирусом в России превысило 100 тысяч человек
- 10:32 30.04.2020
- В Германии запретили деятельность "Хезболла"
- 10:20 30.04.2020
- Число заразившихся covid-19 в российской армии превысило тысячу человек
- 10:05 30.04.2020
- Существует большой риск второй волны заражений - Песков
- 09:32 30.04.2020
- Армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий
- 09:20 30.04.2020
- Цена нефти марки Brent прибавила 10%, торгуется на уровне $26,66 за баррель
- 09:05 30.04.2020
- В Екатеринбурге ликвидированы трое боевиков
- 09:00 30.04.2020
- Данные о заразившихся коронавирусом на утро 30 апреля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать