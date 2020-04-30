Существует большой риск второй волны заражений - Песков
10:05 30.04.2020 Источник: RNS
Способ и технология поэтапного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, во всех странах разная, существует большой риск второй волны заражений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI.
«Для всех стран это самое сложное решение, эта поэтапность, потому что технология поэтапности у всех стран разная. Кто-то идет более осторожно, кто-то больше растягивает по времени процедуру выхода из режима изоляции, кто-то действует более решительно. Риск очень большой, вот этот риск возобновления волны, второй волны, можно как угодно называть. Но риск очень большой», - сказал Песков. RNS
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