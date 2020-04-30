Число заразившихся covid-19 в российской армии превысило тысячу человек

10:20 Источник: Эхо Москвы

Число заразившихся коронавирусом в российской армии превысило тысячу человек. Об этом в ежедневном отчете сообщает Минобороны. Еще более тысячи случаев заболевания выявили в военных вузах. 277 человек заболели в довузовских учебных заведениях. Об умерших от COVID-19 среди военнослужащих и гражданского персонала в бюллетене МО не сообщается. Эхо Москвы