Число заразившихся covid-19 в российской армии превысило тысячу человек
10:20 30.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Число заразившихся коронавирусом в российской армии превысило тысячу человек. Об этом в ежедневном отчете сообщает Минобороны. Еще более тысячи случаев заболевания выявили в военных вузах. 277 человек заболели в довузовских учебных заведениях. Об умерших от COVID-19 среди военнослужащих и гражданского персонала в бюллетене МО не сообщается. Эхо Москвы
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