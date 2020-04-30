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НОВОСТИ

В Германии запретили деятельность "Хезболла"

10:32 30.04.2020 Источник: Эхо Москвы

МВД Германии запретило деятельность организации «Хезболла» на территории страны. Об этом в своем Твиттере написал представитель ведомства Стив Альтер. Он также добавил. Что с сегодняшнего утра полиция проводит рейды в нескольких федеральных землях Германии.

В 2013 году Евросоюз включил военизированное крыло «Хезболлы» в список террористических организаций. Террористами организацию также признают в США и Канаде. 

В России «Хезболла» террористической организацией не считается.  Эхо Москвы

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