В Германии запретили деятельность "Хезболла"

10:32 Источник: Эхо Москвы

МВД Германии запретило деятельность организации «Хезболла» на территории страны. Об этом в своем Твиттере написал представитель ведомства Стив Альтер. Он также добавил. Что с сегодняшнего утра полиция проводит рейды в нескольких федеральных землях Германии.

В 2013 году Евросоюз включил военизированное крыло «Хезболлы» в список террористических организаций. Террористами организацию также признают в США и Канаде.

В России «Хезболла» террористической организацией не считается. Эхо Москвы