Число заразившихся коронавирусом в России превысило 100 тысяч человек
11:00 30.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 7 099 и сейчас составляет 106 498 человек во всех регионах страны. Выздоровели на данный момент 11 619 человек, 1 073 человека умерли, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
"В России нарастающим итогом 106 498 случаев (+7,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1 333 человека, за весь период - 11 619. За сутки подтвержден 101 летальный случай. За весь период от коронавируса умерли 1073 человека", - говорится в сообщении штаба. Отмечается, что у 2 829 (39,9%) человек из числа новых инфицированных не было симптомов.
Более 3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом - 3 093 - зафиксировано в Москве, всего в столице 53 739 зараженных. Об этом в четверг сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Рост числа заразившихся коронавирусом в столице, таким образом, составил 6,1%.
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