Ученики школ, вернувшиеся из других регионов, смогут сдать ЕГЭ по месту пребывания

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученики школ, вернувшиеся домой из образовательных организаций других регионов, сдадут экзамены по месту пребывания, сообщила в четверг пресс-служба Рособрнадзора.

"Обучающиеся, которые в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) покинули свои образовательные организации, находящиеся в других регионах, смогут пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) для выпускников 9 и 11 классов на территории тех субъектов РФ, где они в настоящее время пребывают", - говорится в сообщении.