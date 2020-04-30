В РФ выросло число осужденных за крупные взятки
11:20 30.04.2020 Источник: РБК
В 2019 году в России по коррупционным составам осудили почти 5,3 тыс. человек. Из них больше половины (2,8 тыс.) — за получение и дачу крупных взяток. Это рекордное количество с 2016 года, следует из данных судебного департамента при Верховном суде, которые проанализировал РБК.
Почти половина взяток, за которые вынесли приговоры в 2019 году, превышали 150 тыс. руб.
Двое из пяти осужденных за получение крупной взятки — это сотрудники правоохранительных органов. Еще более трети — государственные и муниципальные служащие, а значительные суммы (более 150 тыс.). чаще получали именно чиновники, а не силовики. Еще около четверти осужденных имеют разные специальности и в основном работали в коммерческих организациях.
НОВОСТИ
- 12:40 30.04.2020
- Сбербанк предоставил регионам бесплатный доступ к модели искусственного интеллекта, диагностирующей коронавирус
- 12:32 30.04.2020
- Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 5 тысяч человек
- 12:25 30.04.2020
- Фонд "Вольное дело" передал крупную партию средств индивидуальной защиты для двух столичных больниц
- 12:20 30.04.2020
- Названы сроки пика распространения коронавируса в России
- 12:05 30.04.2020
- Маткапитал с 15 апреля автоматически получили 50 тыс. семей - Минтруд РФ
- 12:00 30.04.2020
- Объем выдач ипотеки сократился в два раза с начала апреля
- 11:51 30.04.2020
- Глава Мосгордумы: Дополнительный сервис позволит продлить действие электронного пропуска для перемещения по городу
- 11:32 30.04.2020
- В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел
- 11:05 30.04.2020
- Ученики школ, вернувшиеся из других регионов, смогут сдать ЕГЭ по месту пребывания
- 11:00 30.04.2020
- Число заразившихся коронавирусом в России превысило 100 тысяч человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать