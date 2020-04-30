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НОВОСТИ

В РФ выросло число осужденных за крупные взятки

11:20 30.04.2020 Источник: РБК

В 2019 году в России по коррупционным составам осудили почти 5,3 тыс. человек. Из них больше половины (2,8 тыс.) — за получение и дачу крупных взяток. Это рекордное количество с 2016 года, следует из данных судебного департамента при Верховном суде, которые проанализировал РБК.

Почти половина взяток, за которые вынесли приговоры в 2019 году, превышали 150 тыс. руб.

Двое из пяти осужденных за получение крупной взятки — это сотрудники правоохранительных органов. Еще более трети — государственные и муниципальные служащие, а значительные суммы (более 150 тыс.). чаще получали именно чиновники, а не силовики. Еще около четверти осужденных имеют разные специальности и в основном работали в коммерческих организациях.

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