В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел
11:32 30.04.2020 Источник: Известия
Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times. Отмечается, что полицию вызвали местные жители, которые страдали несколько дней из-за неприятного запаха.
Прибывшие на место правоохранители обыскали грузовики и обнаружили десятки трупов. Умерли ли все эти люди от коронавируса, выясняется.
По данным одного из источников издания, похоронное бюро решило хранить тела в фурах из-за того, что сломались морозильные камеры в здании.
Журналисты, однако, отметили, что из-за тяжелой ситуации с эпидемией в городе, система здравоохранения, похоронные бюро, морги, крематории и кладбища перегружены.
По последним данным, в Нью-Йорке погибли уже более 14 тыс. человек с COVID-19. Известия
НОВОСТИ
- 12:40 30.04.2020
- Сбербанк предоставил регионам бесплатный доступ к модели искусственного интеллекта, диагностирующей коронавирус
- 12:32 30.04.2020
- Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 5 тысяч человек
- 12:25 30.04.2020
- Фонд "Вольное дело" передал крупную партию средств индивидуальной защиты для двух столичных больниц
- 12:20 30.04.2020
- Названы сроки пика распространения коронавируса в России
- 12:05 30.04.2020
- Маткапитал с 15 апреля автоматически получили 50 тыс. семей - Минтруд РФ
- 12:00 30.04.2020
- Объем выдач ипотеки сократился в два раза с начала апреля
- 11:51 30.04.2020
- Глава Мосгордумы: Дополнительный сервис позволит продлить действие электронного пропуска для перемещения по городу
- 11:20 30.04.2020
- В РФ выросло число осужденных за крупные взятки
- 11:05 30.04.2020
- Ученики школ, вернувшиеся из других регионов, смогут сдать ЕГЭ по месту пребывания
- 11:00 30.04.2020
- Число заразившихся коронавирусом в России превысило 100 тысяч человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать