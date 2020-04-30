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В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел

11:32 30.04.2020 Источник: Известия

Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times. Отмечается, что полицию вызвали местные жители, которые страдали несколько дней из-за неприятного запаха.

Прибывшие на место правоохранители обыскали грузовики и обнаружили десятки трупов. Умерли ли все эти люди от коронавируса, выясняется.

По данным одного из источников издания, похоронное бюро решило хранить тела в фурах из-за того, что сломались морозильные камеры в здании.

Журналисты, однако, отметили, что из-за тяжелой ситуации с эпидемией в городе, система здравоохранения, похоронные бюро, морги, крематории и кладбища перегружены.

По последним данным, в Нью-Йорке погибли уже более 14 тыс. человек с COVID-19.  Известия

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