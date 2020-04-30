Объем выдач ипотеки сократился в два раза с начала апреля
12:00 30.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем выдач ипотеки сократился в 2 раза с начала апреля, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
"Ипотечное кредитование показало колоссальный рост в марте. В апреле этот сегмент чувствовал себя лучше, чем другие (объем выдач сократился лишь в 2 раза), но во многом благодаря тому, что сейчас закрываются сделки купли-продажи недвижимости, начатые еще до начала карантина", - говорится в сообщении.
По данным бюро, в I квартале 2020 года банки выдали более 305 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 755 млрд рублей или на 18% больше по количеству и на 32% больше по объему, чем в I квартале 2019 года. При этом в марте выдачи превышали показатель марта прошлого года на 30% по количеству и на 45% по объему выдач.
"Ипотека пока что меньше других сегментов пострадала из- за кризиса, поскольку в России часть населения считает инвестиции в недвижимость способом спасти свои накопления. Другая часть заемщиков могла ускорить процесс приобретения жилья, опасаясь роста цен на недвижимость. Рост цен на недвижимость действительно происходил в первые месяцы предыдущих кризисов, но уже примерно через полгода сменялся серьезным падением цен из-за сокращения спроса", - приводит пресс-служба слова гендиректора бюро кредитных историй Артура Александровича.
НОВОСТИ
- 12:40 30.04.2020
- Сбербанк предоставил регионам бесплатный доступ к модели искусственного интеллекта, диагностирующей коронавирус
- 12:32 30.04.2020
- Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 5 тысяч человек
- 12:25 30.04.2020
- Фонд "Вольное дело" передал крупную партию средств индивидуальной защиты для двух столичных больниц
- 12:20 30.04.2020
- Названы сроки пика распространения коронавируса в России
- 12:05 30.04.2020
- Маткапитал с 15 апреля автоматически получили 50 тыс. семей - Минтруд РФ
- 11:51 30.04.2020
- Глава Мосгордумы: Дополнительный сервис позволит продлить действие электронного пропуска для перемещения по городу
- 11:32 30.04.2020
- В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел
- 11:20 30.04.2020
- В РФ выросло число осужденных за крупные взятки
- 11:05 30.04.2020
- Ученики школ, вернувшиеся из других регионов, смогут сдать ЕГЭ по месту пребывания
- 11:00 30.04.2020
- Число заразившихся коронавирусом в России превысило 100 тысяч человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать