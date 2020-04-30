Маткапитал с 15 апреля автоматически получили 50 тыс. семей - Минтруд РФ
12:05 30.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 50 тыс. семей, начиная с середины апреля, получили сертификаты на материнский капитал в беззаявительном порядке, сообщила в четверг пресс- служба Минтруда РФ.
"С середины апреля Пенсионный фонд приступил к проактивной выдаче сертификатов на материнский капитал. За это время было выдано порядка 50 тыс. сертификатов без заявлений от матери. Все необходимые сведения Пенсионный фонд собрал самостоятельно путем межведомственного взаимодействия", - сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба.
В Минтруде добавили, что сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, поступают в Пенсионный фонд России из государственного реестра записей актов гражданского состояния. Данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет матери на сайте ПФР или портале госуслуг.
В 2020 году размер материнского капитала был увеличен. Если первый ребенок родился в 2020 году, размер выплаты составит 466 617 рублей, а при рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. рублей. Для семей, в которых второй ребенок родился в 2020 году, размер маткапитала составит 616 617 рублей. Если в семье двое или больше детей, появившихся на свет до начала действия программы по предоставлению материнского капитала, и в 2020 году в семье вновь родится ребенок, то родители получат также 616 617 рублей.
НОВОСТИ
- 12:40 30.04.2020
- Сбербанк предоставил регионам бесплатный доступ к модели искусственного интеллекта, диагностирующей коронавирус
- 12:32 30.04.2020
- Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 5 тысяч человек
- 12:25 30.04.2020
- Фонд "Вольное дело" передал крупную партию средств индивидуальной защиты для двух столичных больниц
- 12:20 30.04.2020
- Названы сроки пика распространения коронавируса в России
- 12:00 30.04.2020
- Объем выдач ипотеки сократился в два раза с начала апреля
- 11:51 30.04.2020
- Глава Мосгордумы: Дополнительный сервис позволит продлить действие электронного пропуска для перемещения по городу
- 11:32 30.04.2020
- В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел
- 11:20 30.04.2020
- В РФ выросло число осужденных за крупные взятки
- 11:05 30.04.2020
- Ученики школ, вернувшиеся из других регионов, смогут сдать ЕГЭ по месту пребывания
- 11:00 30.04.2020
- Число заразившихся коронавирусом в России превысило 100 тысяч человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать