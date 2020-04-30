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НОВОСТИ

Названы сроки пика распространения коронавируса в России

12:20 30.04.2020 Источник: Lenta.ru

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток». Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

По его словам, после этого будет снижение заболеваемости. Акимкин отметил, что меры разграничительного характера оказывают положительный эффект на снижение темпов роста заражения коронавирусной инфекцией. При этом эксперт подчеркивает, что говорить о выходе на плато по приросту новых случаев инфицирования еще рано.

Акимкин добавил, что на снижение темпа распространения коронавируса может повлиять «солнечный свет, ультрафиолет, который на любой микроорганизм действует губительно».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал выход России на плато по коронавирусу. «Можно робко надеяться, что Россия вышла на плато по коронавирусу, но все будет зависеть от дисциплины на майские праздники», — отметил он.  Lenta.Ru

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