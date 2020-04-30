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Глава Мосгордумы: Дополнительный сервис позволит продлить действие электронного пропуска для перемещения по городу

11:51 30.04.2020

 Продлить электронный пропуск для передвижения по Москве горожане могут без проблем при помощи специального сервиса на сайте mos.ru. По словам председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова, согласно указу мэра Сергея Собянин, действие рабочих пропусков автоматически продлено до 4 мая включительно. 

«При этом жители должны пролонгировать ранее выданный долгосрочный пропуск не позже этой даты либо получить новый. Данную услугу можно получить на mos.ru, где с сегодняшнего дня запущен дополнительный сервис», - отметил спикер Мосгордумы.

По его словам московские медики сейчас справляются с возросшей нагрузкой, однако предотвратить распространение вируса поможет режим самоизоляции, который власти Москвы продлили до 11 мая включительно. «Решение было принято и по итогам выступления президента РФ Владимира Путина, в котором он еще раз подчеркнул необходимость каждому региону действовать в зависимости от складывающейся ситуации», - отметил спикер.

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