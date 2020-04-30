Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 5 тысяч человек
12:32 30.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еще 525 пациентов в Москве выздоровели после коронавируса, общее число вылечившихся составило 5 135 человек. Об этом сообщила в четверг заммэра столицы Анастасия Ракова.
"С каждым днем в Москве от коронавируса выздоравливает все больше людей, это очень хорошая динамика. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 525 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 5 135", - сказала Ракова.
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