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Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 5 тысяч человек

12:32 30.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще 525 пациентов в Москве выздоровели после коронавируса, общее число вылечившихся составило 5 135 человек. Об этом сообщила в четверг заммэра столицы Анастасия Ракова.

"С каждым днем в Москве от коронавируса выздоравливает все больше людей, это очень хорошая динамика. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 525 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 5 135", - сказала Ракова.

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