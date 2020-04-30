Фонд "Вольное дело" передал крупную партию средств индивидуальной защиты для двух столичных больниц

12:25

Сотрудники московских клинических больниц № 51 и 52 получат крупную партию средств индивидуальной защиты от фонда "Вольное дело" промышленника Олега Дерипаски.

В состав партии средств индивидуальной защиты входят 250 тыс. одноразовых масок, 36 тыс. респираторов, более 65 тыс. халатов и противочумных костюмов, а также 9 тыс. пар одноразовых перчаток.

Средства индивидуальной защиты соответствуют всем требованиям инфекционной безопасности и существенно снижают риск заражения медицинского сотрудника, контактировавшего с заболевшими пациентами.

Фонд "Вольное дело" оказывает регионам поддержку в борьбе с COVID-19. Ранее фонд направил 12 автомобилей скорой помощи и более 1 млн масок в регионы Юга, Сибири и Урала. Машины скорой помощи произведены на заводе "ГАЗ" в 2020 году, обладают повышенной проходимостью и оснащены полным комплектом современного медицинского оборудования, а также системой связи, позволяющей работать в удаленных районах. Кроме того, на оснащение Усть-Лабинской центральной клинической больницы (Краснодарский край) фонд поставил 14 аппаратов ИВЛ.

Совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова фонд запустил платформу для дистанционного консультирования врачей. Сайт "ПРО ИВЛ" позволяет практикующим врачам изучить передовые методы лечения вирусной пневмонии и получить индивидуальные консультации у ведущих специалистов страны.