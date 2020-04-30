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НОВОСТИ

Сбербанк предоставил регионам бесплатный доступ к модели искусственного интеллекта, диагностирующей коронавирус

12:40 30.04.2020

Сбербанк открыл российским регионам бесплатный доступ к своей экспериментальной модели искусственного интеллекта, предназначенной для помощи врачам при диагностике и лечении коронавируса. Разработанная банком модель по компьютерной томограмме (КТ) легких классифицирует пациентов на инфицированных COVID-19 и неинфицированных, с высокой точностью определяет изменения, вызванные коронавирусом и позволяет оценить объем этих изменений.

«Модель создана лучшими радиологами и специалистами по искусственному интеллекту на основе больших массивов данных, - отмечает первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. - Ее внедрение может значительно повысить охват населения диагностикой на коронавирус и точность этой диагностики. Это существенно снизит текущую нагрузку на медицинских работников, а главное — позволит быстрее ставить правильные диагнозы и спасти жизни многих людей. Наши разработки – это еще один инструмент в уверенных руках врача, позволяющий работать оперативнее и качественнее. Уже сейчас модель по КТ определяет заболевших с точностью выше 90%, то есть на уровне хороших рентгенологов».

Технически и методологически внедрение решения в регионах поддержит специальная команда Сбербанка. С самой моделью заказчикам передается образовательный курс для максимально подробного ознакомления с функциональными характеристиками решения и упрощения его установки.

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