Динамика пандемии говорит, что выходить на улицы россиянам рано - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Динамика числа заразившихся коронавирусом говорит, что россиянам пока "далеко не время успокаиваться, расслабляться и выходить на улицы". Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг журналистам, комментируя темпы прироста числа заразившихся за минувшие сутки.

"Пока колеблется динамика, пока мы видим прирост, - сказал он. - Пока еще далеко не время успокаиваться, расслабляться и выходить на улицы".