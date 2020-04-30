0
0
151
НОВОСТИ

Динамика пандемии говорит, что выходить на улицы россиянам рано - Песков

13:00 30.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Динамика числа заразившихся коронавирусом говорит, что россиянам пока "далеко не время успокаиваться, расслабляться и выходить на улицы". Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг журналистам, комментируя темпы прироста числа заразившихся за минувшие сутки.

"Пока колеблется динамика, пока мы видим прирост, - сказал он. - Пока еще далеко не время успокаиваться, расслабляться и выходить на улицы".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:15 30.04.2020
Губернатор Подмосковья поблагодарил медиков за борьбу с пандемией
0
20
14:12 30.04.2020
В Госдуму внесли законопроект, переносящий вступление в силу нормы об обработке ИИ персональных данных
0
39
14:00 30.04.2020
Почти половина россиян не одобряет меры федеральных властей по борьбе с пандемией - опрос
0
68
13:32 30.04.2020
Китай выделит на восстановление экономики $113 млрд
0
108
13:20 30.04.2020
Открытие под Москвой Главного храма Вооруженных сил России перенесено из-за пандемии - РПЦ
0
127
13:15 30.04.2020
Московский кредитный банк начал выдавать ипотеку под 5,9% годовых
0
122
13:05 30.04.2020
Правительство дополнительно выделит на решение проблем дольщиков 30 млрд рублей
0
138
12:40 30.04.2020
Сбербанк предоставил регионам бесплатный доступ к модели искусственного интеллекта, диагностирующей коронавирус
0
151
12:32 30.04.2020
Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 5 тысяч человек
0
185
12:25 30.04.2020
Фонд "Вольное дело" передал крупную партию средств индивидуальной защиты для двух столичных больниц
0
160

Возврат к списку