Динамика пандемии говорит, что выходить на улицы россиянам рано - Песков
13:00 30.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Динамика числа заразившихся коронавирусом говорит, что россиянам пока "далеко не время успокаиваться, расслабляться и выходить на улицы". Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг журналистам, комментируя темпы прироста числа заразившихся за минувшие сутки.
"Пока колеблется динамика, пока мы видим прирост, - сказал он. - Пока еще далеко не время успокаиваться, расслабляться и выходить на улицы".
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