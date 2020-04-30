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НОВОСТИ

Правительство дополнительно выделит на решение проблем дольщиков 30 млрд рублей

13:05 30.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Правительство дополнительно выделит 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков. На эти деньги планируется достроить уже существующие проблемные объекты и восстановить права 10 тысяч человек.

Кроме того, кабмин направит 12 млрд рублей банкам на компенсацию недополученных доходов от снижения ставки по кредитам для застройщиков до размера ключевой. Об этом сообщил премьер Михаил МишустинГоворит Москва

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