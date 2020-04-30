Открытие под Москвой Главного храма Вооруженных сил России перенесено из-за пандемии - РПЦ
13:20 30.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Открытие Главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот" переносится на неопределенный срок из-за коронавируса. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).
"Что дата перенесена - это точно, на какое другое число - пока неизвестно до тех пор, пока не пройдет пандемия и не будут сняты карантинные меры", - сказал епископ Стефан ТАСС.
Ранее на сайте Русской православной церкви (РПЦ) сообщалось, что сдача храма запланирована на 6 мая.
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